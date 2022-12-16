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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Сантуш прокомментировал свой уход из сборной Португалии

16 Декабря 2022 • 00:06 Комментировать
Марокко
1:0
Португалия
окончен

Рулевой Фернанду Сантуш выступил с прощальным обращением после ухода с должности главного тренера сборной Португалии.

Под руководством специалиста португальцы вылетели в четвертьфинале чемпионата мира – 2022, проиграв сборной Марокко с минимальным счётом.

«Для меня было огромной честью представлять страну в качестве главного тренера сборной. Абсолютно нормально, что не все согласны с моими решениями, но я всегда руководствовался интересами команды. Теперь я буду одним из миллионов болельщиков, поддерживающих сборную Португалии со стороны», – заявил наставник.

Фернанду Сантуш возглавлял сборную Португалии с 2014 года. Его главное достижение у руля национальной команды – победа на чемпионате Европы – 2016.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Португалии Фернанду Сантуш
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