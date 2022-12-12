Силкин: Роналду не сможет сыграть на следующем ЧМ, если сейчас уже не может

Российский тренер Сергей Силкин ответил на вопрос, сможет ли нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду сыграть на следующем чемпионате мира. В 2026 году звездному форварду исполнится 41 год.

«Мы видим, как за год Роналду потерял качества. Он хочет, но время берет свое. Амбиций у него много, а силы уже не те, поэтому он не сыграл на этом чемпионате, как хотел», — приводит слова Силкина «Спорт День за Днем».

Специалист считает, что Роналду не сможет сыграть на следующем мундиале, ведь он не может показать себя уже сейчас, возможно, поиграет еще два-три года.

Напомним, португальцы покинули чемпионат мира, уступив в четвертьфинале Марокко со счетом 0:1.