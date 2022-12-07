Это-О поздравил сборную Марокко с выходом в четвертьфинал чемпионата мира

Бывший нападающий сборной Камеруна Самюэль Это-О поздравил национальную команду Марокко с выходом в четвертьфинал чемпионата мира. Напомним, африканцы вчера обыграли сборную Испании в серии пенальти на стадии ⅛ финала.

«История сделана. Теперь это четвёртая в истории африканская команда, которая смогла пробиться в четвертьфинал чемпионата мира. Браво, Марокко», – написал Это-О у себя на странице в социальных сетях.

Напомним, в четвертьфинале чемпионата мира Марокко встретится со сборной Португалии, которая вчера разгромила Швейцарию 6:1 на стадии ⅛ финала. Матч состоится 10 декабря в субботу.