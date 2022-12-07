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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Это-О поздравил сборную Марокко с выходом в четвертьфинал чемпионата мира

07 Декабря 2022 • 12:30 Комментировать
Марокко
...
Португалия
10.12 18:00

Бывший нападающий сборной Камеруна Самюэль Это-О поздравил национальную команду Марокко с выходом в четвертьфинал чемпионата мира. Напомним, африканцы вчера обыграли сборную Испании в серии пенальти на стадии ⅛ финала.

«История сделана. Теперь это четвёртая в истории африканская команда, которая смогла пробиться в четвертьфинал чемпионата мира. Браво, Марокко», – написал Это-О у себя на странице в социальных сетях.

Напомним, в четвертьфинале чемпионата мира Марокко встретится со сборной Португалии, которая вчера разгромила Швейцарию 6:1 на стадии ⅛ финала. Матч состоится 10 декабря в субботу.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Марокко Самюэль Это-О
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МАРОККО ПОРТУГАЛИЯ
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