Португальский журналист: «У Дзюбы есть гол в плей-офф чемпионатов мира? Он лучше Роналду»

Португальский журналист Флавио Микель Силва высказался о выступлении лидера сборной Португалии Криштиану Роналду на чемпионате мира в Катаре.

Напомним, 37-летний форвард провёл на турнире пять матчей, отметившись в них одним забитым голом в 1-м туре группового этапа против Ганы (3:2). Сборная Португалии завершила свои выступления на мундиале, уступив Марокко (0:1) на стадии 1/4 финала.

По мнению журналиста, чемпионат мира в Катаре был для Роналду последним шансом выиграть этот турнир, так как возраст не позволит ему принять участие в последующих розыгрышах. Кроме того, Силва сравнил звёздного форварда с известным российским игроком Артёмом Дзюбой, которому, в отличие от Роналду, удавалось забивать в плей-офф чемпионатов мира.

«У Дзюбы даже есть один гол? Шок! Думаю, что это сильно ударит по самолюбию португальца, раз российский форвард забивает больше. Получается, что Дзюба выступал на чемпионатах мира лучше Роналду. Ха-ха!» — приводит слова журналиста Sport24.

Напомним, что в начале ноября Дзюба расторг соглашение с турецким клубом «Адана Демирспор» и сейчас находится в поисках новой команды. В общей сложности за сборную России он провёл 55 матчей, в которых забил 30 голов.