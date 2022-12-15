Агент Барбоза рассказал, что Моуринью может возглавить сборную Португалии

Футбольный агент Паулу Барбоза рассказал о планах руководства португальского футбола на вакантное тренерское место в национальной команде.

«Сейчас есть решение, что команду временно возглавит Руй Жорже, который ранее был главным тренером молодежной сборной до 21 года, а уже после этого собираются пригласить Моуринью», — приводит слова агента издание «Спорт-Экспресс».

Также он рассказал, что уже бывший тренер не был уволен, а между ним и президентом местной федерации была заключена договорённость о прекращении контракта, который действовал до 2024 года.

Напомним, что ранее было объявлено об уходе Фернанду Сантуша с тренерского поста португальской сборной. На последнем чемпионате мира «селесао» вылетели в 1/4 финала, уступив Марокко.