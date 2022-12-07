Агент Амрабата: «Я получаю много звонков по трансферу Софьяна»

Мохаммед Сину, агент полузащитника сборной Марокко Софьяна Амрабата, прокомментировал слухи об интересе к клиенту со стороны некоторых топ-клубов.

«Конечно, я получаю много звонков по трансферу Софьяна. Вся планета видит, что он является лучшим опорным полузащитником этого чемпионата мира. Софьян – настоящий профессионал. В данный момент он сфокусирован на выступлениях на мундиале», – цитирует агента итальянский инсайдер Фабрицио Романо.

Напомним, ранее сообщалось, что в трансфере Амрабата активно заинтересованы «Ливерпуль» и лондонский «Тоттенхэм». Также у игрока есть вариант с переходом в «Севилью».