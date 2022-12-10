Адебайор объяснил, почему верит в победу Марокко в матче против Португалии

Экс-игрок «Арсенала» и сборной Того Эммануэль Адебайор дал свой прогноз на матч 1/4 финала чемпионата мира в Катаре, где сойдутся команды Марокко и Португалии.

«Сборная Португалии выглядела довольно неплохо против Швейцарии в 1/8 финала турнира. Их уверенность в этом матче будет на очень высоком уровне. Это будет тяжелая игра для Марокко. Но я вижу, как марокканцы играют в защите. Думаю, что они выиграют эту встречу со счетом 2:1», — сказал Адебайор в интервью для Telecomasia.net.

Четвертьфинальная встреча между командами Марокко и Португалии стартует 10 декабря в 18:00 по московскому времени.