Данни назвал свой вариант нового тренера сборной Португалии

Экс-капитан петербургского «Зенита» Мигель Данни назвал свой вариант нового главного тренера сборной Португалии.

«Следующий кандидат Жозе Моуринью? Я в это не верю, но кто знает. Лично я хотел бы увидеть на этом посту Андре Виллаша-Боаша» — заявил участник ЧМ-2010 в интервью «Спорт-Экспрессу».

Также бывший хавбек «сине-бело-голубых» отметил, что отставка Фернанду Сантуша является ожидаемым и логичным исходом после вылета с катарского чемпионата мира.

Напомним, что сборная Португалии осталась без главного тренера после сенсационного поражения Марокко в четвертьфинале с минимальным счётом.