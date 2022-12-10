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Дрогба - о выходе Марокко в полуфинал ЧМ-2022: «Да здравствует Африка!»

10 Декабря 2022 • 20:41 Комментировать
Марокко
1:0
Португалия
окончен

Экс-форвард сборной Кот‑д’Ивуара Дидье Дрогба написал поздравительное сообщение в адрес сборной Марокко по случаю победы африканской команды в матче против Португалии.

«Вот и все, они сделали это! Поздравляем Марокко с этим достижением. Да здравствует Африка! Валид Реграги, я так рад за тебя!» — написал Дрогба на своей странице в социальных сетях.

В полуфинальном поединке турнира команда Марокко сыграет с победителем матча Англия — Франция, встреча которых состоится также 10 декабря в 22:00 по московскому времени. Следить за текстовой трансляцией можно на сайте LiveResult.ru.

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Евро-Футбол.Ру,
Дидье Дрогба Сборная Португалии Сборная Марокко
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