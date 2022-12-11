Бруну Фернандеш: «Марокко играло лучше Португалии, они заслужили победу»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Бруну Фернандеш высказался о поражении своей национальной команды от Марокко (0:1) в матче 1/4 финала чемпионата мира.

По мнению 28-летнего футболиста, марокканцы одержали заслуженную победу, показав в прошедшей встрече футбол высокого уровня.

«В этой игре Марокко было лучше Португалии, они заслужили победу, что бы мы ни говорили о судьях», — приводит слова Фернандеша официальный сайт Федерации футбола Португалии.

Напомним, в полуфинале чемпионата мира сборной Марокко предстоит встретиться с командой Франции. Эта игра состоится 14 декабря и начнётся в 22:00 по московскому времени.