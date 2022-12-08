Ловчев: Без Роналду Португалия сыграла лучше

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев высказался о нападающем сборной Португалии Криштиану Роналду. Ранее сообщалось, что форвард поставил ультиматум главному тренеру команды, но информацию опровергли.

«Исходя из того, как он ведет себя последнее время, исходить [от него такое] может. Хотя он показывал, что радуется голам, которые забивают ребята. Но без него они сыграли лучше», — приводит слова Ловчева «Матч ТВ».

При этом эксперт отметил, что хочет увидеть несколько голов Роналду, чтобы футболиста перестали критиковать.

В 1/4 финала чемпионата мира Португалия встретится с Марокко, матч пройдет 10 декабря в 18:00 по мск.