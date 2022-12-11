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Аленичев считает, что Роналду останется в сборной Португалии

11 Декабря 2022 • 19:53 Комментировать
Марокко
1:0
Португалия
окончен

Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев поделился мнением о будущем нападающего Криштиану Роналду в составе сборной Португалии.  

«Провел ли Роналду в субботу свой последний матч за сборную? У меня есть сомнения. Думаю, еще поиграет», — написал Аленичев в своей колонке для портала «Спорт-Экспресс».

По мнению эксперта, в команде точно сменится главный тренер, а Роналду продолжит выходить на поле, ведь это важно для имиджа сборной Португалии.

Напомним, португальская национальная команда проиграла в четвертьфинале чемпионата мира сборной Марокко (0:1) и покинула турнир.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Сборная Португалии Дмитрий Аленичев
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