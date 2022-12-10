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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Экс-игрок «Ювентуса»: «Роналду навсегда останется героем»

10 Декабря 2022 • 23:14 Комментировать (1)
Марокко
1:0
Португалия
окончен

Защитник итальянской «Аталанты» Мерих Демирал поддержал Криштиану Роналду после вылета сборной Португалии.

Чемпионат мира в Катаре сложился для 37-летнего форварда не лучшим образом: португальцы вылетели в четвертьфинале, уступив Марокко (0:1), а сам Роналду забил лишь однажды за весь турнир. С начала плей-офф суперзвезда и вовсе лишилась места в стартовом составе.

«Это ничего не меняет, – комментирует неудачу Криштиану турецкий футболист. – Роналду – GOAT и навсегда им останется. Он всегда будет героем для меня и многих любителей футбола», – написал Мерих Демирал в социальных сетях.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Аталанта Криштиану Роналду Сборная Португалии Чемпионат Мира Мерих Демирал
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Комментарии (1)
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Alex1972
10 Декабря 2022 в 23:26
Прям некролог какой-то... Аминь чтоль?.. А-ха-ха-ха.
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