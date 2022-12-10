Роналду сыграл 196-й матч за сборную Португалии

В данный момент продолжается матч 1/4 финала ЧМ-2022, где сборная Марокко обыгрывает команду Португалии со счётом 1:0.

На 51-й минуте встречи на поле появился нападающий португальцев Криштиану Роналду. Тем самым, 37-летний футболист сыграл уже 196-й матч в футболке сборной Португалии.

Напомним, что пока единственный гол в этой встрече забил нападающий Юссеф Эн-Несири, отличившись на 42-й минуте.

Победитель данного поединка сыграет с победителем пары Англия — Франция, матч которых состоится 10 декабря в 22:00 по московскому времени. Следить за текстовой трансляцией можно на сайте LiveResult.ru.