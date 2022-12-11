Червиченко отреагировал на победу Марокко над Португалией

Экс-президент столичного «Спартака» Андрей Червиченко высказался о результате поединка между сборными Марокко и Португалии в четвертьфинале чемпионата мира – 2022. Африканцы сенсационно победили со счетом 1:0 и шагнули в полуфинал турнира.

«У Марокко неплохие игроки - они хорошо играют. Могли и удвоить счет в конце матча - в таком случае вообще были бы похороны. Возможно, в итоге окажутся с бронзовыми медалями», - приводит слова Червиченко «Чемпионат».

В матче ½ финала чемпионата мира Марокко сыграет против Франции. Поединок состоится в среду, 14 декабря.