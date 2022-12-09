Голкипер Марокко Буну: «Хотим стать первой арабской сборной, которая выйдет в полуфинал ЧМ»

Голкипер сборной Марокко Яссин Буну высказался в преддверии матча четвертьфинала чемпионата мира против Португалии.

В 1/8 финала марокканцы одолели Испанию, выиграв в серии послематчевых пенальти. Встреча с Португалией состоится 10 декабря.

«Зайти так далеко на этом турнире – большая гордость, и мы постараемся продолжить наш путь. Мы верим в себя, и, надеюсь, нам суждено стать первой арабской сборной, которая дойдёт до полуфинала чемпионата мира. Нас поддерживают все арабские страны и вся Африка, мы сделаем всё возможное в поединке с Португалией», – заявил Буну на предматчевой пресс-конференции.