Игрок сборной Португалии завершал матч против Марокко с двумя переломами

В рамках ¼ финала чемпионата мира – 2022 сборная Португалии встречалась с командой Марокко. Европейцы сенсационно потерпели поражение с минимальным счетом 0:1.

Стоит отметить, что по ходу встречи 39-летний центральный защитник Португалии Пепе получил серьезную травму. Опытный футболист заканчивал матч с переломом локтевой кости и кости левого предплечья.

Португалия завершила свое участие на мундиале в Катаре на стадии ¼ финала. В свою очередь команда Марокко пробилась в полуфинал соревнований, где поборется за путевку в финал с действующим чемпионом – Францией.