Шалимов: «Роналду мешает сборной, как и Неймар»

Известный российский специалист Игорь Шалимов высказался об отсутствии Криштиану Роналду в основе португальской сборной в матчах ЧМ-2022.

«В предыдущем матче без Роналду Португалия победила 6:1. Криштиану заканчивает. Весь вопрос в том, как тренер отрегулирует его поведение внутри команды. Роналду мешает команде, как и Неймар», — приводит экс-тренера «Краснодара» издание Sport24.

Эксперт отметил, что поддерживает решение Фернанду Сантуша, поскольку, по его мнению, увидев вылет Бразилии, тренер португальцев понял важность командных взаимодействий. Однако Шалимов считает, что Роналду может помочь своей сборной, выходя в концовке матчей.

Напомним, что Криштиану начинает со скамейки уже второй подряд матч плей-офф катарского мундиаля. В Катаре легендарный нападающий забил только один гол в четырёх встречах.