Кавазашвили: «Португалия не показала ничего яркого»

Сборная Португалии оступилась в матче с марокканцами, в результате чего произошла сенсация - впервые в истории чемпионатов мира сборная с африканского континента выбралась в полуфинал чемпионата мира.

Особую соль успехам Марокко придает то, что повержены их принципиальные соперники - с испанцами у Марокко есть территориальные диспуты, а также большое количество эмигрантов в этой стране, с португальцами в прошлом происходили военные столкновения, в основном на море, ну а Франция в свое время сделала Марокко своей колонией.

Между тем известный специалист Анзор Кавазашвили считает провал португальцев заслуженным.

- Португалия заслуживает самое строгое взыскание за игру, в которой они не показали ничего яркого. Я очень удивлен, что они, имея замечательных воспитанников футбола, которые играют почти во всех европейских топ-клубах, вдруг не смогли собрать достойную сборную команду, - цитирует слова Кавазашвили «РИА Новости».