Ветеран отечественного футбола Владимир Пономарёв в беседе с корреспондентом «Евро-футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал выход Марокко в полуфинал чемпионата мира и поделился мнением о дальнейшей судьбе команды.

«От игры Португалии и Марокко я получил огромное удовольствие, – рассказывает Пономарёв. – Марокканцы показывают себя бойцами, поэтому и столько игр уже не проигрывают. Они никого не боятся, ещё и нестандартно мыслят. Португальцы могли забить, но марокканцы прошли дальше закономерно. Прежде всего Марокко грамотно обороняется, но важно отметить, что у Португалии не было сильных крайних форвардов – только Рафаэл Леау, который вышел в конце.

Французы – очень сильные ребята. У них очень крепкая команда, здорово работает и левый, и правый фланг. Выход в полуфинал уже войдёт в историю марокканского футбола. Думаю, король их щедро одарит за такое. Марокко не будет претендовать на титул – это исключено. Всё, чудеса закончились. Францию им уже не пройти. Хорватам тоже очень сильно везло.

Что касается Португалии, то там тренер ошибся, не выпустив Роналду. Он просто угадал в предыдущем матче, а тут – нет. Криштиану должен был играть, и теперь Сантуша будут корить. Роналду был бы опасен про угловых и всех навесах, именно этого не хватало Португалии в начале. Пас он тоже может дать», - сказал Пономарёв.