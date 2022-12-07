Фелиш: «Мой агент не говорит мне о том, что должно случиться»

Нападающий мадридского «Атлетико» Жоау Фелиш прокомментировал слухи о переходе в новый клуб в январское трансферное окно. Напомним, португалец может покинуть «матрасников» из-за испорченных отношений с главным тренером Диего Симеоне.

«Я полностью сфокусирован на чемпионате мира. Мой агент не отвлекает меня и не говорит о том, что должно случиться, даже если он этого хочет. Я должен сохранять концентрацию и хорошо провести чемпионат мира», – цитирует Фелиша журналист Фабрицио Романо в социальных сетях.

Ранее ходили слухи, что в услугах Фелиша заинтересованы 4 европейских то-клуба: «Челси», «Арсенал», «ПСЖ» и «Бавария».