​Бернарду Силва: Роналду не создаст проблем в раздевалке

Полузащитник сборной Португалии Бернарду Силва ответил на вопрос, может ли недовольство Криштиану Роналду непопаданием в основной состав вызвать проблемы внутри команды.

«Я так не думаю. Роналду помогает нам. Сегодня в раздевалке он показал себя отлично, всё было в порядке. Конечно, он может быть чем-то недоволен, потому что все хотят играть. Но он очень помог нам в своей роли, и его отношение было отличным», - сказал Силва журналистам после матча против Швейцарии.

Напомним, что Криштиану Роналду не попал в основной состав сборной Португалии на матч со Швейцарией. Звёздный форвард вышел на замену и отыграл около 20 минут.