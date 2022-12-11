Сыграет ли Роналду на чемпионате мира-2026

В субботу сборная Португалии вылетела с чемпионата мира в Катаре, проиграв в 1/4 финала команде Марокко. Европейской команде не смог помочь Криштиану Роналду. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет, сыграет ли ещё великий форвард на мундиале.

Криштиану Роналду в субботу в слезах покинул поле стадиона «Эль-Тумама». Форвард-ветеран наверняка понимал, что с великой долей вероятности матч против марокканцев в четвертьфинале стал последним для него на чемпионатах мира. Скорее всего, победа на мундиале так и останется для него несбыточной мечтой. В феврале Роналду исполнится 38 лет, к старту чемпионата мира-2026 ему будет 41 год. Возможна ли поездка на турнир в США, Канаду и Мексику?

На самом деле сыграть на чемпионате мира в 41 год – это даже не станет рекордом для Роналду. Самым «старым» участником мундиаля является египтянин Эссам эль-Хадари. На чемпионате мира в России в 2018 году он дебютировал в 45 лет и 161 день. Правда, эль-Хадари – вратарь, так что прямое сравнение с Роналду будет некорректным. Правда, Роналду, если сыграет на следующем мундиале, не станет даже самым возрастным полевым футболистом. В 1994-м Роже Милла вышел на поле в 42 года, 1 месяц и 8 дней и даже забил. Это пока рекорд среди полевых игроков.

Может ли Роналду приблизиться к рекорду Милла? Сделать это будет очень трудно, и причин тому много. Всё же в Камеруне выбор футболистов менее богатый, чем в Португалии. Особенно если говорить про 1994 год, когда натурализация не была так распространена. Ситуация, в которой через три с половиной года в Португалии предпочтут вызвать суперветерана, а не молодого таланта, выглядит не очень вероятной. Тем более что у «европейских бразильцев» выросло очень сильное поколение, где продолжают появляться интересные игроки.

Даже в расширенной заявке из 26 футболистов едва ли найдётся место для игрока, чтобы он просто приехал. На текущем чемпионате мира Фернанду Сантуш выпустил на поле всех полевых игроков, которых привёз на турнир. То есть никаких «пассажиров» у португальцев нет. Чтобы попасть в заявку на мундиаль, надо соответствовать уровню национальной команды.

Будет ли Роналду через три с половиной года играть на уровне сборной? Надо смотреть правде в глаза – рассчитывать на это тяжело. Это великий спортсмен, которого возраст уже «догнал». Роналду на чемпионате мира в Катаре забил только один гол, но лишь с пенальти. В матче с Марокко у него был один шанс «спасти нацию», но после его удара на месте оказался Буну.

Роналду, по всей видимости, в январе уедет из Европы. Ни один большой клуб не зовёт португальца в свой состав, и всё идёт к тому, что он окажется в Саудовской Аравии. При всём уважении к этой стране назвать местный чемпионат сильным нельзя. Пожалуй, это и есть истинный уровень нынешнего Роналду.

Зная самого португальца, можно предположить, что он не сдастся. Он точно будет делать всё, чтобы суметь набрать форму, чтобы его вновь позвали, чтобы на него надеялись. Однако если рассуждать здраво, в это совсем не верится. Роналду – великий спортсмен, но даже ему не под силу в 41 год на равных конкурировать и быть частью топовой сборной, которая будет на чемпионате мира-2026 ставить себе задачу выиграть турнир.

Роман Андреев