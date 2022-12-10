Радимов: «Надо иметь железную волю, чтобы рискнуть и оставить Роналду в запасе»

Экс-футболист сборной России Владислав Радимов поделился мнением о том, что главный тренер Португалии Фернанду Сантуш снова решил не выпускать в стартовом составе форварда команды Криштиану Роналду, оставив его в запасе на игру 1/4 финала мундиаля против Марокко.

«Любой футболист, который оказывается на скамейке запасных, этим недоволен, тем более, Роналду. Но надо отметить решение тренера — надо иметь железную волю, чтобы рискнуть и оставить Роналду в запасе», — передает слова Радимова сайт «Матч ТВ».

Напомним, что в игре 1/8 финала вместо Роналду в основном составе португальцев вышел Гонсалу Рамуш, оформив хет-трик.

Поединок Марокко - Португалия начнется 10 декабря в 18:00 по московскому времени.