Бернарду Силва: «Португалия упустила отличную возможность выиграть чемпионат мира»

Полузащитник сборной Португалии Бернарду Силва высказался о вылете своей команды на стадии четвертьфинала.

Португальцы уступили путёвку в полуфинал сборной Марокко, проиграв с минимальным счётом.

«Поздравляю Марокко, нам противостоял очень сильный соперник. Мы подавлены, ведь было ощущение, что у нас есть всё для прохода дальше, но не получилось. Мы упустили отличную возможность переписать историю и выиграть чемпионат мира, сделать нечто уникальное для страны. Остаётся лишь извиниться перед нашими болельщиками», – сказал в послематчевом интервью SportTV представитель «Манчестер Сити».