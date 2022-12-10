​На матче Марокко – Португалия полно свободных мест

Третью путёвку в полуфинал чемпионата мира – 2022 разыгрывают сборные Марокко и Португалии. Даже невооружённым глазом по телевизионной картинке видно, что на стадионе полно свободных мест. Это удивляет, учитывая достаточно позднюю стадию турнира – четвертьфинал.

Возможно, наличие большого числа свободных мест объясняется тем, что сборная Марокко не считается топовой командой. Тем не менее, марокканцы на этом мундиале доказали свою силу, пройдя в 1/8 финала Испанию.

Во втором тайме свободных мест наверняка станет меньше, ведь в Катаре ранее фиксировались случаи прохода на стадион людей без билетов по ходу игры. Организаторы позволяют желающим зайти на арену, если свободных мест довольно много.

Следить за игрой Марокко – Португалия можно в текстовой трансляции.