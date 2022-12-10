​Радимов не хочет видеть финал между сборными Хорватии и Марокко

Сборная Хорватии уже пробилась в полуфинал чемпионата мира в Катаре, а сейчас за это право сражается другая сенсационная команда - сборная Марокко. Она ведет в счете в игре с португальцами, при этом до конца матча остается все меньше и меньше.

Однако перспектива увидеть в финале обе эти команды сильно не нравится Владиславу Радимову - бывшему футболисту российской сборной и питерского «Зенита».

- Положа руку на сердце, финал Хорватия — Марокко я бы видеть не хотел, - заявил экс-футболист в эфире телеканала «Матч ТВ».

Следить за событиями игры между сборными Марокко и Португалии можно в формате прямой онлайн-трансляции.