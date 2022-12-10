Амрабат – о выходе Марокко в полуфинал: «Мы заслужили это на 1000%»

Полузащитник сборной Марокко Софьян Амрабат рассказал, что думает о достижении своей команды.

Марокканцы стали первой за всю историю африканской сборной, прошедшей в полуфинал мундиаля. В сегодняшнем матче 1/4 финала была обыграна Португалия – 1:0.

«Это что-то невероятное, я очень горжусь. Мы заслужили это на все 1000%. В каждом матче мы отдаём все силы и бьёмся за победу ради своей страны и своего народа. Этот успех заслуживает особого уважения, учитывая наши проблемы с травмами», – отметил в интервью Abola 26-летний футболист «Фиорентины», считающийся одним из главных творцов исторического достижения.