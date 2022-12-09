Булыкин - о ситуации Роналду: «Если команда выигрывает, значит тренер делает всё правильно»

Бывший форвард сборной России Дмитрий Булыкин высказался о конфликтной ситуации в национальной команде Португалии. Звездного нападающего Криштиану Роналду перевели в запас из-за невыразительной игры на чемпионате мира – 2022. Из-за этого нападающий хотел досрочно покинуть команду.

«Если команда выигрывает, значит тренер делает все правильно. Всякий футболист недоволен, когда хочет играть, а ему не дают. Что уж говорить про Роналду, который является величайшим игроком», - приводит слова Булыкина Vprognoze.ru.

В ¼ финала чемпионата мира сборная Португалии встретится с командой Марокко. По данным СМИ, этот матч Роналду начнет на скамейке запасных.