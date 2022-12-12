Жоау Мариу подвёл итоги выступления Португалии на ЧМ-2022

Хавбек сборной Португалии Жоау Мариу высказался об участии на чемпионате мира – 2022. Пиренейцы вылетели с турнира на стадии ¼ финала, потерпев поражение от команды Марокко со счетом 0:1.

«Я получил большой опыт, приняв участие в таком большом турнире. Конечно, мы не добились того результата, к которому стремились, но команда сражалась до конца. Мы вселили веру в своих болельщиков. Уверен, что Португалия стала еще на один шаг ближе к громкому успеху. Только вперед», - гласит сообщение игрока в социальных сетях.

Финальный поединок чемпионата мира состоится в воскресенье, 18 декабря.