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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Жоау Мариу подвёл итоги выступления Португалии на ЧМ-2022

12 Декабря 2022 • 00:49 Комментировать
Марокко
1:0
Португалия
окончен

Хавбек сборной Португалии Жоау Мариу высказался об участии на чемпионате мира – 2022. Пиренейцы вылетели с турнира на стадии ¼ финала, потерпев поражение от команды Марокко со счетом 0:1.

«Я получил большой опыт, приняв участие в таком большом турнире. Конечно, мы не добились того результата, к которому стремились, но команда сражалась до конца. Мы вселили веру в своих болельщиков. Уверен, что Португалия стала еще на один шаг ближе к громкому успеху. Только вперед», - гласит сообщение игрока в социальных сетях.

Финальный поединок чемпионата мира состоится в воскресенье, 18 декабря.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Португалии Жоау Мариу
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