Джикия верит в сборную Португалии на ЧМ-2022

Капитан столичного «Спартака» Георгий Джикия высказался о выступлении португальской национальной команды на чемпионате мира - 2022.

«Много не смотрю, но слежу за Португалией. Болею за них на ЧМ. Не сказал бы, что у них мало шансов на победу. У них очень сильный состав», — приводит слова защитника издание «Спорт-Экспресс». Джикия рассказал, что поддерживает пиренейцев со времён выступления Луиша Фигу.

Напомним, что четвертьфинальный поединок Португалии против Марокко начнётся уже в 18:00 по московскому времени.