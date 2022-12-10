Роналду выпустили на замену спасать Португалию

Сборная Португалии рискует вылететь с чемпионата мира уже по итогам 1/4 финала. После первого тайма команда Фернанду Сантуша весьма неожиданно проигрывает Марокко со счётом 0:1. Уже на 51-й минуте рулевой португальской команды Фернанду Сантуш выпустил на замену звёздного Криштиану Роналду. Форвард сразу же получил капитанскую повязку и попытался завести футболистом своими выкриками.

Отметим, что Криштиану Роналду во втором подряд матче Португалии на мундиале не вышел на поле с первых минут.

Следить за развитием событий в матче Марокко – Португалия можно на портале LiveResult, где проходит текстовая трансляция.