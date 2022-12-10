Голкипер Буну признан лучшим игроком матча Марокко – Португалия

Вратарь сборной Марокко Яссин Буну удостоился награды за свою игру в поединке четвертьфинала чемпионата мира против Португалии.

Представитель «Севильи» отразил три удара португальцев, так и не позволив тем организовать ни одного гола. Марокканцы оформили выход в полуфинал, одержав минимальную победу. Примечательно, что команда Валида Реграги пропустила всего один гол в пяти матчах текущего мундиаля.

В полуфинале сборная Марокко сыграет против победителя противостояния Англия – Франция, которое стартует в 22:00 по московскому времени. Ранее полуфиналистами стали Аргентина и Хорватия.