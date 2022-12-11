Газзаев считает, что Роналду должен был выйти в стартовом составе сборной Португалии на матч с Марокко

Экс-наставник ЦСКА Валерий Газзаев прокомментировал поражение сборной Португалии от Марокко (0:1) в матче 1/4 финала чемпионата мира.

Российский специалист раскритиковал тренерский штаб португальской команды, который, по мнению Газзаева, не смог разобраться с большим количеством звёздных футболистов в своём составе и выбрать среди них лучших.

«Почему не играл Леау с первых минут… Он один из самых талантливых футболистов атаки. Тот же Роналду — у него во втором тайме была возможность забить, и он же создал момент для Феликса. Это игрок, аура авторитета которого крайне необходима для сборной», — цитирует Газзаева «Чемпионат».

Кроме того, Газзаев подчеркнул, что на чемпионате мира португальцам так и не удалось стать настоящей командой, в отличии от сборной Марокко, показывающую на этом турнире единство и самоотдачу.

В полуфинале мундиаля марокканцы встретятся с Францией. Эта игра состоится 14 декабря и начнётся в 22:00 по московскому времени.