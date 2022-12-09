Экс-игрок сборной Марокко Эль Хаддауи: «Зиешу нужно покинуть «Челси» и перейти в «МЮ»

Экс-футболист сборной Марокко Мустафа Эль Хаддауи дал совет полузащитнику Хакиму Зиешу. Напомним, на этом чемпионате мира полузащитник «Челси» отметился за свою сборную голом и ассистом в четырёх матчах, что помогло команде выйти в четвертьфинал.

«Зиешу нужно покинуть «Челси» и перейти в «Манчестер Юнайтед». Там его ждёт бывший тренер по «Аяксу» Эрик тен Хаг, которому он нужен. Он обязательно вернётся на прежний уровень, но сперва ему нужно покинуть нынешний клуб во время зимнего трансферного окна», – цитирует Эль Хаддауи журналист Саймон Филлипс в социальных сетях.

Напомним, к Зиешу проявляет активный интерес чемпион Италии «Милан».