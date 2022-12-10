Буну стал первым африканским вратарем в истории, сыгравшим три сухих матча на одном ЧМ

Сборная Марокко вышла в полуфинал чемпионата мира в Катаре, обыграв команду Португалии счетом 1:0 благодаря голу Юссефа Эн-Несири.

Марокканцы стали первой африканской командой, которая вышла в полуфинал мундиаля.

Голкипер Марокко Яссин Буну сыграл свой 50-й матч за национальную команду, а также стал первым африканским вратарем в истории, сыгравшим три сухих игры на одном чемпионате мира.

На следующей стадии команда Марокко сыграет с победителем пары Англия - Франция, поединок которых начнется 10 декабря в 22:00 по московскому времени. Следить за текстовой трансляцией можно на сайте LiveResult.ru.