Озил отреагировал на выход Марокко в полуфинал чемпионата мира

Известный немецкий полузащитник Месут Озил, поигравший за мадридский «Реал» и лондонский «Арсенал», прокомментировал выход сборной Марокко в ½ финала чемпионата мира – 2022. В четвертьфинале мундиаля африканцы переиграли Португалию со счетом 1:0.

«Горжусь этой командой. Выход Марокко в полуфинал – большое достижение для Африки. Отлично, что такие чудеса еще возможны в современном футболе», - гласит сообщение Месута в социальных сетях.

Марокко – первая арабская страна, вышедшая в полуфинал чемпионата мира. За путевку в финал турнира африканцы поборются с командой Франции.