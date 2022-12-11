Агент Барбоза: «Португалия недооценила соперника, сборная Марокко заслужила выход в полуфинал»

Португальский агент Паулу Барбоза поделился своим мнением насчет поражения сборной Португалии в противостоянии с Марокко в 1/4 финала ЧМ-2022.

«Причина поражения очень простая: марокканцы играли намного лучше, чем португальцы, поэтому их можно смело поздравить. Португалия недооценила Марокко, эта команда играет стабильно. На протяжении всего матча они выглядели лучше, всем своим видом показывали, что они хорошо подготовлены. Сборная Марокко заслужила выход в полуфинал», – сказал Барбоза в интервью Metaratings.ru.

Напомним, что Португалия проиграла африканской команде со счетом 0:1, закончив свое выступление на турнире.

Марокканская команда, в свою очередь, сыграет в полуфинале мундиаля против сборной Франции. Встреча начнется 14 декабря в 22:00 по московскому времени. За текстовой трансляцией данного матча можно следить на сайте LiveResult.ru