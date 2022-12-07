«Севилья» подняла ценник на Буну на фоне его успешной игры в Катаре

Испанская «Севилья» намерена получить за своего голкипера Яссина Буну 40-50 млн евро, сообщает Fichajes. А причина кроется в его безупречной игре на чемпионате мира за сборную Марокко. По данным портала Transfermarkt, стоимость 31-летнего Буну составляет 15 млн евро.

Голкипер сборной Марокко, напомним, не пропустил от сборной Испании вчера даже в серии пенальти, после сухих 120 минут на поле. Он потащил два удара от игроков «красной фурии» и с сухим счётом 3:0 вывел марокканцев в четвертьфинал. Всего на текущем мундиале Буну сыграл в трёх матчах и пропустил лишь однажды.

Сборная Марокко встретится со сборной Португалии 10 декабря. Начало матча – 18:00.