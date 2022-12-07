Булыкин: Португалия является фаворитом, но марокканцы выбили сборную Испании

Экс-игрок «Локомотива» Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от предстоящего матча между сборными Марокко и Португалии.

«На бумаге, конечно же, португальцы фавориты. Они должны обыгрывать соперника и проходить дальше. Но марокканцы показали, что бьются до конца и выбили сборную Испании», — приводит слова Булыкина Rusfootball.

При этом эксперт отметил, что у Португалии есть козырь — Криштиану Роналду, который в любой момент может решить исход матча.

Сборная Марокко встретится с Португалией в рамках четвертьфинала чемпионата мира, игра пройдет 10 декабря, стартовый свисток запланирован на 18:00 по московскому времени.