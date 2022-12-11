Булыкин: «Марокканцы - большие молодцы»

Сборная Марокко творит сенсации, после успеха в матче с испанцами команда одолела и португальцев, и теперь сыграет в полуфинале чемпионата мира с французами. Успехи сборной Марокко удивляют бывшего нападающего российской сборной Дмитрия Булыкина, который прокомментировал итоги триумфальной для Марокко игры. Напомним, что ранее сборным с африканского континента еще не удавалось попасть в полуфинал чемпионата мира, сборная Марокко произвела премьеру.

- Марокканцы, конечно, большие молодцы. И они это не в первый раз доказывают. Самое главное тут реализация. У них не так много моментов было, но они забили мяч, - цитирует Булыкина Rusfootball.info.