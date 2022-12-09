Фелиш: «Тактика сборной Португалии не зависит от Роналду»

Форвард сборной Португалии Жоау Фелиш высказался о ситуации с Криштиану Роналду. 37-летнего звездного нападающего перевели в запас национальной команды на чемпионате мира – 2022.

«У нас всегда одна тактика, она не зависит от того, есть ли Роналду на поле. Криштиану умеет что-то, что не могут сделать другие игроки, но на этом все. Мы давно так далеко не доходили на мундиале. Поэтому призываю всех сплотиться и не портить атмосферу в команде», - передает слова Фелиша BBC Sport.

Ранее стало известно, что Роналду начнет четвертьфинальный поединок против Марокко на скамейке запасных.