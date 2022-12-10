Сборная Марокко стала первым африканским полуфиналистом чемпионатов мира

Историческая победа сборной Марокко позволила «атласским львам» установить уникальное достижение для африканских команд.

Подопечные Валида Реграги стали первой сборной своего континента, вышедшей в полуфинал крупнейшего международного турнира. Ранее три африканские команды останавливались на четвертьфинальном этапе, а именно Камерун (1990), Сенегал (2002) и Гана (2010).

Напомним, что сборная Марокко выиграла с минимальным счётом у Португалии. Их соперниками по полуфиналу станет победитель пары Англия - Франция.