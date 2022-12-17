Новосельцев – о Роналду: «С его устойчивой психологией можно только поаплодировать ему»

Бывший защитник национальной сборной России Иван Новосельцев прокомментировал выступление Криштиану Роналду на чемпионате мира – 2022 в Катаре.

Игрок затруднился ответить на вопрос об отсутствии предложений Роналду из больших европейских клубов, однако отметил, что нынешний год для звёздного португальца складывается крайне неудачно, что, однако, может случиться с каждым.

«Но сколько лет он не давал сбоя, сколько лет он держал этот хейт, независимо от того, сколько он забивал. С его устойчивой психологией можно только поаплодировать ему», - приводит слова Новосельцева «Матч ТВ».

Футболист считает, что ситуация с английским клубом «Манчестер Юнайтед» сказалась на Криштиану Роналду лично и на его игре в сборной Португалии в дальнейшем.