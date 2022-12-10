Эн-Несири - первый игрок, забивший три мяча за сборную Марокко на ЧМ

Сборная Марокко сенсационно выбралась в четвертьфинал катарского чемпионата мира и в настоящий момент встречается с португальцами. В конце первого тайма марокканцам удалось открыть счет - Яхья Аттият-Аллах исполнил навес в штрафную площадку, где Юссуф Эн-Несири в своем привычном стиле прекрасно исполнил удар головой, отправив мяч в сетку ворот португальцев.

Для него это был уже третий гол за Марокко в рамках чемпионата мира - один он забил на прошлом ЧМ в России, и уже два провел в нынешнем турнире. Юссуф - первый марокканский футболист, забивший три мяча в матчах чемпионата мира.

Следить за событиями игры между сборными Марокко и Португалии можно в формате прямой онлайн-трансляции.