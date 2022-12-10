Сборная Португалии допустила больше всех голевых ошибок на ЧМ-2022

Сборная Марокко обыгрывает Португалию в матче четвертьфинала ЧМ-2022 со счётом 1:0. На данный момент в поединке продолжается второй тайм.
Пока единственный мяч на 42-й минуте забил Юссеф Эн-Несири, который воспользовался ошибкой голкипера Диогу Кошты.
Как сообщает Opta Sports, это уже третья голевая ошибка португальцев на мундиале в Катаре, что является худшим результатом на турнире.
До этого Португалия пропустила в игре с Ганой после оплошности полузащитника Данилу Перейры.
Вторую результативную ошибку, которая привела к пропущенному голу в свои ворота, допустил нападающий Криштиану Роналду в игре с Южной Кореей.
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