Сборная Португалии допустила больше всех голевых ошибок на ЧМ-2022

Сборная Марокко обыгрывает Португалию в матче четвертьфинала ЧМ-2022 со счётом 1:0. На данный момент в поединке продолжается второй тайм.

Пока единственный мяч на 42-й минуте забил Юссеф Эн-Несири, который воспользовался ошибкой голкипера Диогу Кошты.

Как сообщает Opta Sports, это уже третья голевая ошибка португальцев на мундиале в Катаре, что является худшим результатом на турнире.

До этого Португалия пропустила в игре с Ганой после оплошности полузащитника Данилу Перейры.

Вторую результативную ошибку, которая привела к пропущенному голу в свои ворота, допустил нападающий Криштиану Роналду в игре с Южной Кореей.