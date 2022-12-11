Теннисистка Азаренко вступилась за Роналду

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко высказалась в поддержку португальского форварда Криштиану Роналду, на которого в конце года обрушилась волна критики.

«Почему люди так быстро начинают уничтожать человека, когда у него и так тяжелый момент? Кому-то от этого легче? Я не понимаю. Это жестоко», - приводятся слова спортсменки в социальных сетях.

На чемпионате мира 37-летний нападающий провел пять поединков, в которых отметился лишь одним забитым мячом.

Напомним, что сборная Португалии вылетела с мундиаля на стадии ¼ финала, минимально проиграв команде Марокко (0:1).