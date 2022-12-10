Мануэл Фернандеш: «Никто не ожидал, что Роналду окажется на скамейке запасных»

Португальский футболист Мануэл Фернандеш поделился своими ожиданиями от матча 1/4 финала чемпионата мира в Катаре Марокко - Португалия.

«Никто не ожидал, что Роналду окажется на скамейке запасных в прошлом матче, но это сработало. Результат - это единственное, что имеет значение. Решение будет хорошим или плохим в зависимости от результата. Роналду очень долгое время играл на высоком уровне, вполне естественно, что молодые игроки берут свое. Португалии предстоит сложная игра с Марокко, но наш футбол отличается от испанского», - сказал Фернандеш в интервью для Telecomasia.net.

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