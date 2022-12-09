​Зиеш жертвует весь свой заработок в сборной Марокко

Хаким Зиеш, один из наиболее известных футболистов сборной Марокко, никогда не брал деньги за выступления в национальной команде. Этот заработок Зиеш всегда направляет персоналу сборной, а также бедным семьям Марокко. Об этом в социальных сетях рассказывает журналист Халед Бейдун.

Хаким Зиеш дебютировал за сборную Марокко в октябре 2015 года. С тех пор вингер провёл за команду 47 матчей, в которых забил 19 голов и отдал 11 голевых передач.

В субботу, 10 декабря, сборная Марокко проведёт матч 1/4 финала чемпионата мира против Португалии. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени.