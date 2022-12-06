Булыкин: «Испанцы должны были проходить, но сборная Марокко сотворила сенсацию»

Бывший форвард российской национальной команды Дмитрий Булыкин высказался о результате матча Испании и Марокко на ЧМ-2022.

«Это сенсация. Испанцы должны были забивать и проходить, но сборная Марокко сотворила сенсацию, билась до конца. Могли и раньше решить вопрос. В серии пенальти вратарь Марокко оказался непробиваем. Думаю, у болельщиков Марокко по всему миру сегодня будет праздник», — приводит слова экс-футболиста «Аякса» Vprognoze.ru.

Эксперт отметил, что проход испанцев — это серьёзное достижение, намекнув на аналогичный исход в матче со сборной России на прошлом мундиале. По мнению Булыкина, в следующем поединке у Марокко будут равные шансы с любым из соперников. Напомним, что африканцы ждут победителя пары Португалия — Швейцария.

Марокканцы выбили Испанию в серии пенальти после нулевой ничьи в основное время.